Последний показ Армани состоится в конце сентября в галерее Брера

Первоначально мероприятие планировали в качестве завершения недели моды в Милане

РИМ, 5 сентября. /ТАСС/. Последний показ коллекции Джорджо Армани состоится в конце сентября во дворе миланской галереи Брера. Как сообщает канал Rai News 24, первоначально он планировался в качестве завершения недели моды в Милане и должен был быть приурочен к 50-летию дома.

91-летний стилист до последнего работал над своей "юбилейной" коллекцией. Он говорил: "Я - это моя работа". Показы дома в последние месяцы были частично отменены из-за проблем со здоровьем Армани. Прощание с ним пройдет 6 и 7 сентября в Театре Армани, напротив штаб-квартиры компании в Милане.

В Брере также планируется развернуть выставку, посвященную Армани. Модельер сам выбрал место для юбилейного показа и готовился к нему. Как сообщает канал, у него были сомнения, поскольку он не хотел показаться слишком нескромным, выставляясь в одном из ведущих музеев Италии. В стране его работу считают национальным достоянием. При своем успехе, модельер всегда оставался скромным и крайне дисциплинированным. Скромностью и сдержанностью отличается и его стиль, отмечают его почитатели, среди которых многие кинозвезды и деятели шоу-бизнеса.

Материальное наследие группы Armani насчитывает около €13 млрд. В СМИ предполагается, что компания останется в руках "семьи". У Армани есть три племянника - дочери умершего брата и сын сестры. Все они работали с дядей. Всегда отмечалось, что в компании царила "семейная атмосфера". Сообщение о смерти Армани было подписано "родными и сотрудниками группы Armani", отмечает Rai News 24.