В планах ПФКИ до конца года поддержать около 600 песен и 400 клипов

На конкурс выделили 1,2 млрд рублей, напомнил генеральный директор фонда Роман Карманов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив планирует поддержать примерно 600 новых музыкальных композиций и 400 видеоклипов до конца 2025 года в рамках конкурса по созданию аудиовизуального контента для детей и молодежи, который в этом году проходил впервые. Об этом в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов, отметив, что фонд уже поддержал 140 таких проектов.

"Это еще один конкурс - отбор музыкального контента для детей и юношества. <…> До конца этого года мы планируем поддержать примерно 600 новых композиций и 400 клипов. Это очень много, учитывая, что мы поддерживаем проекты, которые вряд ли смогли бы найти финансирование в других местах", - отметил он.

Карманов напомнил, что на конкурс выделено 1,2 млрд рублей, и он будет продлен до 2030 года. "В этом году мы провели его впервые. Поддержано порядка 140 проектов - около тысячи единиц контента. У нас есть соответствующий Telegram-канал "Музотбор", на который можно подписаться и ежедневно видеть новые песни и клипы", - добавил он.

Гендиректор ПФКИ подчеркнул, что в приоритете конкурса - "ценности и смыслы". "Если это музыка о любви, то речь идет о счастливой любви, то есть люди поют не о себе любимых, не о деньгах и не о том, как выглядеть круто или добиваться успеха любыми способами, а об общечеловеческих ценностях", - пояснил Карманов.

Он также рассказал, что с исполнителями, продюсерскими центрами и авторами работают редактора, а отбор и оценку проектов осуществляет не только фонд, но и продюсерский комитет. Все проекты проходят очный питчинг - участникам необходимо защитить свои композиции перед членами комитета, в который входят представители радиостанций, музыкальных платформ, продюсеры и другие эксперты. Это позволяет не только оценить проекты, но и помочь в их продвижении, поскольку члены комитета обладают необходимыми ресурсами.

"У нас уже есть несколько композиций, которые собрали более миллиона просмотров и прослушиваний. Это серьезная поддержка для музыкального рынка в части трансляции наших ценностей и создания альтернативы коммерческому рынку, ориентированному на другие смыслы. Мы надеемся, что со временем объем таких проектов будет расти и перевесит коммерческие тенденции", - заключил Карманов. Как указано на официальном сайте отбора, всего определено пять тематических направлений: "Страна возможностей", "Герои прошлого, настоящего и будущего", "Семья - наша сила", "Единство народов России" и "Культурный код".

Полный текст интервью будет опубликован в 16:00 мск.