Такие офисы открываются по инициативе глав регионов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) до конца 2026 года планирует открыть 20 проектных офисов в регионах. Об этом рассказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) генеральный директор фонда Роман Карманов.

"В этом вопросе мы отталкиваемся от инициативы регионов. У нас буквально стоит очередь. Недавно мы открыли проектные офисы в Ингушетии, в Оренбурге, в скором времени - в Биробиджане. <...> Открытие состоится 7 сентября. В нем примет участие глава региона. <...> Запрос очень высокий, в Биробиджане откроется тридцатый проектный офис, и, я уверен, что в следующем году откроем еще как минимум 20", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе фонда, проектные офисы открываются по инициативе глав регионов. Они являются партнерами ПФКИ, но юридически не являются его филиалами. "Проектные офисы не занимаются помощью в заполнении заявок [на участие в конкурсах фонда], но они помогают найти ошибки в проекте, направить человека и, самое главное, они являются точкой сбора для креативных людей, которые часто в одном и том же регионе делают разные части одного большого проекта и не всегда знают об этом", - пояснил Карманов.

В качестве примера он привел такой офис фонда на Сахалине, который был открыт в ноябре, "но уже сейчас там действуют пять очень крупных и важных проектов, которые получили гранты через этот проектный офис". "Недавно была юбилейная дата завершающей операции Второй мировой войны, которая прошла на Сахалинском острове Шумшу. К ней на острове развернута большая туристическая тропа, чтобы молодежь Сахалина и гости региона больше узнавали об этом важном для истории и мира подвиге советских солдат. Долгое время об этом острове за пределами Дальнего Востока мало кто знал. Теперь, в год 80-летия Победы, и от Москвы была подана заявка на проведение выставки о сахалинском десанте в Музее Победы. Уверен, что часть людей, увидев ее, заинтересуются и захотят узнать больше. Для этого на Сахалине теперь все есть, на острове созданы все условия для знакомства с историей", - рассказал гендиректор фонда.

Он также напомнил, что филиал ПФКИ присутствует и на Дальнем Востоке, а именно в Хабаровске. "Он занимается образовательными проектами, потому что мы очень заинтересованы в том, чтобы на Дальнем Востоке было больше качественных проектов. Мы уже поддержали 10 тыс. проектов, для чего мы рассмотрели 105 тыс. проектов, Дальний Восток из них подал 5 тыс. Нам бы хотелось, чтобы Дальний Восток подавал больше проектов, чтобы у нас была возможность реализовать их в больше количестве, чем сейчас, - порядка 470 проектов за четыре года", - обратил внимание Карманов.

Полный текст интервью будет опубликован в 16:00 мск.