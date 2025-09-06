Гендиректор ПФКИ: РФ нужен суверенный ИИ, основанный на российской культуре

Роман Карманов отметил, что в будущем создадут закон, регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. России необходим суверенный искусственный интеллект, наполненный смыслами и содержанием, основанными на отечественных традициях и культуре, заявил в интервью ТАСС генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов. Он также выразил уверенность в том, что со временем будет создан отдельный закон, регулирующий разработку и применение искусственного интеллекта, в том числе в сфере культуры.

На вопрос ТАСС о необходимости создания в России отдельного закона, регулирующего разработку и применение искусственного интеллекта, в том числе в сфере культуры, Карманов ответил: "Я думаю, что мы к этому придем. <...> Как и с оружием массового поражения, опасность заключается в том, что в урегулирование должны включаться все страны, а не какая-то одна. То есть отрегулировать искусственный интеллект на территории только одной страны невозможно, так как теряется конкурентное преимущество. Ведь мы обладатели своего искусственного интеллекта, но есть страны, где его нет, и таких стран много. Нужно, чтобы они пользовались нашим", - сказал он в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Гендиректор ПФКИ отметил, что буквально два года назад в дискуссиях об ИИ доминировала позиция о том, что его законодательное регулирование излишне, а вмешательства со стороны государства могут затормозить его развитие. "Но сейчас мы уже понимаем, что нужен суверенный искусственный интеллект, то есть наполненный смыслами и содержанием, основанными на наших традициях и культуре. Пользуясь искусственным интеллектом, который предоставлен другими странами, мы находимся в зоне риска, потому что смыслы и ценности, которые он транслирует, основаны совершенно на других нарративах", - подчеркнул Карманов.

Х Восточный экономический форум состоялся во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

