13 сентября 1996 года неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился рэпер Тупак Шакур. Через несколько дней раненый артист скончался в возрасте 25 лет. Виновные в его смерти все еще не понесли наказание — за 29 лет дело так и не раскрыли, но за последнее время у следствия появились новые вводные. Арестованный гангстер Дуэйн Кит Дэвис заявил, что убийство Тупака заказал продюсер Шон Джон Комбс — скандально известный P. Diddy.

Тупак Шакур считается одним из величайших хип-хоп-исполнителей в истории. По всему миру было продано более 80 млн его альбомов, он оказал влияние на творчество Эминема, Snoop Dogg, Дрейка, 50 Cent, Кендрика Ламара и многих других современных артистов.

Тайное становится явным

Уже через год после стрельбы, в 1997-м, сержант Кевин Мэннинг, возглавлявший расследование, заявил, что убийство Тупака Шакура "может быть никогда не раскрыто": расследование зашло в тупик из-за недостатка улик и молчания свидетелей. В кулуарах хип-хоп-тусовки шептались, что полиция знает "что произошло" (так, например, считал друг Тупака, рэпер E.D.I. Mean), новые фигуранты временами появлялись в деле, но обвинения так и не были предъявлены.

Лед тронулся в 2018 году, когда Дуэйн Кит Дэвис — бывший гангстер и лидер уличных банд Южной Калифорнии — дал интервью Netflix для документального фильма Death Row Chronicles. Он рассказал, что в момент убийства Тупака Шакура находился в машине, из которой велась стрельба по автомобилю рэпера. Также он назвал еще троих людей, сидевших с ним в авто: его племянник Орландо Андерсон на заднем сиденье, Деандре Смит рядом с ним и Терренс Браун — за рулем. Никого из перечисленных уже не было в живых. Дэвис сказал, что в Тупака стрелял один из сидевших сзади, но кто именно — не сообщил, сославшись на "кодекс улиц". После премьеры фильма полиция возобновила расследование.

В 2023 году Дуэйна Кита Дэвиса арестовали — ему предъявили обвинение в заговоре с целью убийства. Дэвис не признал свою вину в организации преступления. Тем не менее у него был мотив для убийства: за несколько часов до этого Тупак Шакур в ходе драки жестоко избил его племянника Орландо Андерсона — члена уличной банды (того самого, позже оказавшегося вместе с дядей в машине, из которой велась стрельба). Дуэйн Кит Дэвис мог убить Шакура ради мести. Однако у мужчины был и другой мотив: в тайном интервью с полицией, попавшем в распоряжение USA Today, Дэвис сообщил, что P. Diddy пообещал $1 млн тому, кто убьет Тупака.

Почему P. Diddy мог заказать убийство Тупака

Один из мотивов может быть связан с конкуренцией между Тупаком Шакуром и рэпером The Notorious B.I.G (Кристофер Уоллес). Оба исполнителя были звездами хип-хопа, лидерами музыкальных чартов — звукозаписывающие студии фактически сражались за работу с ними.

Шакур сотрудничал с западнокалифорнийской студией Death Row Records, управляемой Шугом Найтом и, предположительно, связанной с уличной группировкой Bloods. The Notorious B.I.G работал с восточноамериканским лейблом Bad Boy Records, принадлежавшим P. Diddy и якобы связанным с группировкой South Side Crips (лидером которой считается Дуэйн Кит Дэвис). Между студиями велась борьба за артистов, влияние и деньги, а между бандами шла "уличная война".

В 2017 году Шуг Найт — менеджер Тупака, находившийся с ним в машине в момент стрельбы — утверждал, что целью нападения мог быть он. По его словам, преступление могли совершить ради захвата его студии Death Row Records. Однако Дуэйн Кит Дэвис сообщил, что P. Diddy еще в 1995-м высказывал желание избавиться от Тупака.

Покушение на Шакура совершалось в 1994 году — сам рэпер утверждал, что к этому были причастны The Notorious B.I.G и P. Diddy. По его словам, они находились неподалеку и вели себя странно. Напряжение между студиями возросло летом 1996 года — после выхода трека Тупака Hit 'Em Up, в котором он оскорблял студию Bad Boy Records и причастных к ней.

Его конкурент, The Notorious B.I.G, был застрелен летом 1997-го — убийство все еще остается нераскрытым. Уже много лет среди поклонников рэпера существует теория, что и к его смерти может быть причастен P. Diddy: музыкант хотел покинуть Bad Boy Record, хотя был одним из самых прибыльных артистов лейбла; кроме того, после смерти The Notorious B.I.G продажи его альбомов взлетели в несколько раз, обеспечив P. Diddy состояние.

Что известно о P. Diddy

В настоящее время рэпер и продюсер P. Diddy находится в заключении. Осенью 2024 года он был арестован полицией — его подозревали во множестве преступлений, среди которых изнасилования, шантаж и торговля людьми. В июле 2025-го шоумена признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения (оба связаны с перевозкой людей через границы штата или страны с целью занятия проституцией). Приговор по этому делу вынесут в октябре 2025 года.

Обвинения, связанные со смертью Тупака Шакура, P. Diddy — по информации USA Today — пока не предъявлены: он неоднократно заявлял, что не имеет отношения к преступлению. Представитель департамента полиции Лас-Вегаса сообщил американскому изданию, что продюсер никогда не проходил подозреваемым в убийстве рэпера. В то же время в документах гражданского судопроизводства против Комбса (P. Diddy) появились два новых обвинения: сообщается, что он хвастался заказом убийства и оплатой аренды машины, из которой застрелили Тупака.

