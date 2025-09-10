Колин Ферт (Colin Firth) — британский актер, получивший мировую известность благодаря роли мистера Дарси в телефильме "Гордость и предубеждение". Эта работа стала для него триумфальной, но в то же время заковала его в амплуа романтического героя. Рассказываем, как Колин Ферт боролся с образом джентльмена, вспоминаем его биографию и лучшие фильмы с его участием.

Интеллигент с хулиганскими замашками

Колин Ферт родился в 1960 году в деревне Грэйшотт (графство Хэмпшир, Великобритания) в интеллигентной семье. Его отец читал лекции по истории, мать — по религиоведению. Семья часто переезжала: в детстве Колин успел пожить в Нигерии, где преподавали его родители, в Англии и Америке. С детства Ферт увлекался музыкой, играл на гитаре и энфониуме — медном духовом инструменте.

Несмотря на старания родителей, Колин Ферт плохо учился в школе — особенно он не любил точные и естественные науки. "Я помню, как за экзамен по химии мне поставили три балла. При этом мой учитель отметил, что два из них он дал за то, что я правильно написал свое имя", — рассказывал Ферт. С 10 лет он занимался в драматическом кружке, а в 14 понял, что хочет стать артистом. Навыки перевоплощения его заставили освоить школьные хулиганы, появившиеся в жизни Колина после очередного переезда. Они дразнили парня из-за его интеллигентского происхождения, и, чтобы не быть белой вороной, тот освоил жаргон рабочего класса, заговорил с особым местным акцентом и вжился в образ "плохого парня".

Окончив школу, Колин Ферт поступил в колледж на факультет литературы. За пару лет учебы он проникся сильной любовью к английской классике — скорее всего, и не подозревая, что ему предстоит сняться не в одной экранизации. И все же мечты о сцене не покидали Ферта: он переехал в Лондон и устроился гардеробщиком в Национальный театр. В 1980 году 20-летнему Колину удалось поступить в Драматический центр Лондона, где он выучился на артиста.

В ожидании успеха

Колин Ферт начинал карьеру как театральный актер. Он гастролировал вместе с труппой по стране, и однажды его приметил сценарист Джулиан Митчелл — благодаря ему Ферт оказался на пробах в фильм "Другая страна" (1984, реж. Марек Каневска). В итоге начинающий артист получил одну из главных ролей. Первая же в его фильмографии картина была отмечена на Каннском кинофестивале.

Несмотря на яркий старт, Ферт еще несколько лет снимался в малозаметных картинах. Его трамплином к славе должен был стать "Вальмон" (1989) — фильм Милоша Формана по мотивам романа "Опасные связи". Колин Ферт был хорош в образе главного героя — обольстителя виконта де Вальмона. Картина попала на "Оскар", но должного внимания не получила — ни у критиков, ни в прокате: за год до этого по фестивалям с триумфом прошли "Опасные связи" Стивена Фрирза, и все лавры достались им. "В свое время он пережил серьезную неудачу. Я считаю, что это замечательный, красивый фильм", — позже говорил Ферт о "Вальмоне".

Прекрасный и коварный мистер Дарси

Популярность обрушилась на Колина Ферта только в 1995-м — с выходом телефильма "Гордость и предубеждение" (реж. Саймон Лэнгтон). Роль мистера Дарси стала знаковой для Ферта — она подарила ему международную известность, армию поклонниц, сделала его одним из самых узнаваемых британских актеров. При этом, как оно часто случается в историях артистов, от судьбоносной работы Ферт поначалу отказывался: Дарси ему совершенно не нравился. Актер не понимал, как женщин может привлекать такой холодный и неприятный человек, однако со временем все же принял предложение о съемках.

Я подумал, что будет забавно сыграть кого-то, кто целиком и полностью вызывает неприязнь <...> Мне даже не приходилось думать о том, чтобы придать шарм своему герою. Все, что мне нужно было делать — это стоять и делать так, чтобы меня все ненавидели. Поэтому очень странно, что людям он понравился. Я этого совершенно не ожидал Колин Ферт

После премьеры "Гордости и предубеждения" Ферта записали в секс-символы британского кино, а роли в исторических мелодрамах и романтических комедиях посыпались на него одна за другой. Среди наиболее заметных картин с участием Колина Ферта — "Английский пациент" (1996), "Влюбленный Шекспир" (1998), "Как важно быть серьезным" (2002). Во всех них он представал джентльменом с безупречными манерами, хотя сам надеялся вырваться из этого амплуа. Роль мистера Дарси Колин Ферт недолюбливает в том числе и потому, что из-за нее на несколько лет стал заложником образа романтического героя.

Поиск новых красок

В 2000-е новый виток популярности пришел к Колину Ферту благодаря одной из главных ролей в "Дневнике Бриджит Джонс" (2001) и сиквелах этой комедии. И хотя актер больше не был одет в исторический костюм, его герой все еще напоминал Дарси (хотя бы потому, что роман, легший в основу сценария, был написан по мотивам "Гордости и предубеждения").

В 2003-м фильмографию актера разбавила драма "Девушка с жемчужной сережкой" (реж. Питер Уэббер), в которой Ферт сыграл художника Яна Вермеера. Раскрыться с новых сторон артисту помогли фильмы "Последний легион" (2006, реж. Даг Лефлер), "Одинокий мужчина" (2009, реж. Том Форд) и "Король говорит!" (2010, реж. Том Хупер). Образ короля Георга VI, который пытался победить заикание, принес Ферту премию "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Очередную перезагрузку в карьере актера произвел режиссер Мэттью Вон: он снял Колина Ферта в роли спецагента в шпионском блокбастере "Kingsman: Секретная служба" (2015). Вон был уверен, что Ферт совершенно не ассоциируется у зрителей с подобными героями, поэтому и пригласил его на съемки — ради эксперимента. Результат превзошел все ожидания: спустя полгода тренировок Ферт стал звездой экшен-сцен и вновь доказал, что ушел далеко за пределы амплуа героя-любовника.

Среди других ярких картин в фильмографии Колина Ферта — "Реальная любовь" (2003, реж. Ричард Кертис), "Моя ужасная няня" (2005, реж. Кирк Джонсон), Мамма Mia! (2008, реж. Филлида Ллойд), "Дориан Грей" (2009, реж. Оливер Паркер), "Магия лунного света" (2014, реж. Вуди Аллен), "1917" (2019, реж. Сэм Мендес), "Операция "Мясной фарш" (2021, реж. Джон Мэдден), "Лестница" (2022, реж. Антонио Кампос, Ли Джаньяк).

Личная жизнь

Первой избранницей Колина Ферта была актриса Мег Тилли, его партнерша по фильму "Вальмон". Официально женаты они не были, но в 1990 году у пары родился сын Уильям Джозеф Ферт. Его воспитанием Колин продолжал заниматься и после расставания с Тилли в 1994 году.

Следующей девушкой Ферта стала Дженнифер Эль — актриса, сыгравшая главную женскую роль в "Гордости и предубеждении". Роман закончился расставанием.

В 1997-м Колин Ферт женился на Ливии Джулиани, итальянском продюсере. У них есть двое сыновей — Лука (2001) и Маттео (2003). В декабре 2019 года супруги заявили о разводе.

Колин Ферт не ограничивается только актерской карьерой. Он активно участвует в различных общественных инициативах, посвященных защите окружающей среды и прав человека. Ферт является послом доброй воли и выступает за права женщин и детей в развивающихся странах.

Дарья Шаталова