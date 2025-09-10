По словам народной артистки России, искусственный интеллект можно использовать в быту, но не в творчестве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Искусственный интеллект не способен заменить композиторов, создающих произведения, основанные на эмоциях. Таким мнением в интервью ТАСС поделилась народная артистка России Лариса Долина.

"Я не думаю, что искусственный интеллект способен заменить композиторов. Творчество - это живой организм. Музыка и песня - это эмоции. А эмоции ИИ заменить не может", - сказала она.

По словам артистки, искусственный интеллект можно использовать в быту, но не в творчестве. Долина подчеркнула, что в основе любой настоящей композиции всегда лежит живое чувство, которое нельзя воспроизвести с помощью технологий.

Ранее многие творческие деятели, среди которых народный артист России Стас Сихайлов, российский композитор и продюсер Максим Фадеев, ректор академии имени Гнесиных Александр Рыжинский и другие поделились мнением с ТАСС, что ИИ не сможет заменить композитора.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.