10 сентября народная артистка России Лариса Долина отметит 70-летний юбилей большим концертом "В кругу друзей" в Кремлевском дворце. Концерт проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В интервью ТАСС артистка рассказала о программе концерта, о том, как изменилась публика за последние годы, зачем нужно воспитывать молодых исполнителей и почему русскую культуру невозможно отменить

— Лариса Александровна, совсем скоро у вас юбилей. Отметите вы его на сцене Кремлевского дворца концертом "В кругу друзей". Расскажите, пожалуйста, подробнее о программе.

— Концерт я назвала так не случайно: на сцену со мной выйдут звезды, которые для меня прежде всего являются близкими друзьями. Будет очень много премьер — и сольных, и дуэтных. Прозвучит 38 композиций, в которых примут участие больше 20 гостей. Будет грандиозное шоу с оркестром "Русская филармония", моим коллективом "Долина Бэнд" и тремя танцевальными ансамблями. Зрители услышат новые песни и уже известные всем хиты. Я уверена, что зал будет петь вместе со мной. К этому концерту я готовилась целый год, и уже остались буквально последние приготовления и генеральная репетиция накануне.

— Вам исполняется 70 — что это для вас значит?

— Для меня цифра ничего не значит. Это просто еще один повод показать новые песни, выйти на сцену Кремля и спеть со зрителями. Каждый юбилей — это возможность показать, что происходило со мной за это время, какие новые песни появились, еще раз вспомнить старые. А название "В кругу друзей" означает и друзей на сцене, и друзей в зале.

— Лариса Александровна, вы сказали про "друзей в зале". Как изменилась ваша публика за последние 10–20 лет?

— Она немного омолодилась. Очень приятно, что на мои концерты приходят молодые люди. Значит, им интересно мое творчество. И я этому очень рада. Это важная перемена: молодежь сейчас повернулась к русской культуре, к русской музыке, к русскоязычным песням. Иностранную музыку слушают меньше. В моей программе только одна композиция на английском языке, где я рассказываю про джаз. Остальные песни — только на русском языке.

— В продолжение темы о молодежи. В школьную программу в рамках предмета музыки включили песни народного артиста России Олега Газманова, заслуженного артиста РФ Shaman и других артистов. А чьи песни, по вашему мнению, можно было бы туда добавить?

— Можно было бы включить [советских эстрадных артистов] Леонида Утесова, Клавдию Шульженко. Речь идет не только о вокале, но и об артистизме. Я вообще не люблю, когда меня называют просто вокалисткой или певицей, — нет, я артистка, потому что со сцены мы несем не только музыку, но и слово. Мы не только певцы, но и музыканты, и актеры. Поэтому я бы включила в программу и Муслима Магомаева, и, конечно, Иосифа Кобзона. На этом список пока можно завершить.

— Сегодня активно внедряется искусственный интеллект, в том числе в музыку. Как вы думаете, сможет ли он со временем заменить певцов или композиторов?

— Я не думаю, что искусственный интеллект способен заменить композиторов. Творчество — это живой организм. Искусственный интеллект можно использовать в быту, но музыка и песня — это эмоции. А эмоции он заменить не может.

— Сегодня много молодых артистов, и часто говорят, что им не хватает музыкального образования. Как вы оцениваете уровень музыкального образования в России?

— Сейчас появилось очень много учреждений, где готовят эстрадных вокалистов. В том числе и моя кафедра, которой я руковожу уже девять лет, и моя музыкальная академия, которая существует три года. По стране таких учреждений много — музыкальные училища, отделения в консерваториях и так далее. Но все это появилось не так давно. Здесь важно набираться опыта, чтобы вчерашние студенты становились педагогами и учили новое поколение правильно извлекать звук и петь. Судя по моей кафедре: у нас уже было два выпуска (обучение длится четыре года, бакалавриат), и мои студенты успешно чувствуют себя, участвуют в конкурсах, побеждают. Я радуюсь их успехам. Они продолжают делиться со мной результатами. Я убеждена, что артисту обязательно нужно учиться.

— Совсем скоро состоится конкурс "Интервидение". Россию будет представлять Shaman. Как вы оцениваете его шансы на победу и что значит этот конкурс для страны?

— Когда Shaman появился, то буквально "взорвал" всю страну. Его творчество и голос ни с чем не сравнимы. Он особенный парень, очень сильный артист. Уверенно чувствует себя на сцене — и это подкупает. У него живая энергетика, он темпераментный и эмоциональный.

Его энергия очень сильно заряжает людей, они смотрят на него с восхищением и слушают еще внимательнее. Его голос проникает и в сознание, и в сердце. Я убеждена, что он победит.

— А что значит сам конкурс для нашей страны и для мира?

— Европа и Америка должны понимать, что, несмотря на специальную военную операцию, жизнь в России продолжается. Мы можем представить артистов, которые не хуже западных, и составить здоровую конкуренцию им. Мы хотим показать, что жизнь в России не остановилась, у нас все происходит — и на высоком уровне. Это нужно, чтобы люди поняли значение России в мире.

— В чем принципиальное отличие, на ваш взгляд, "Интервидения" от "Евровидения"?

— Я не думаю, что "Интервидение" станет таким же "фриковым" конкурсом, как "Евровидение" — его во всем мире называют конкурсом фриков. А "Интервидение", уверена, пройдет на высшем уровне, займет свою позицию и будет действительно творческим конкурсом.

— Вы будете присутствовать на конкурсе?

— Постараюсь.

— Недавно состоялся ваш конкурс для авторов песен "Мы — будущее". Для чего, на ваш взгляд, сегодня так важно давать шанс молодым?

— Для того, чтобы появлялась новая плеяда композиторов и авторов. Ради этого существует конкурс. Если участвуют двадцать человек и хотя бы два-три окажутся сильными, то у них появится возможность творить дальше. Мы будем помогать им, продюсировать, поддерживать. Это важно. Нам нужны новые авторы, свежая кровь.

— А какие приоритеты вы выделяете сейчас в своей академии?

— У нас есть предметы, которых нет в других вузах. Например, хоровое пение а капелла — специальная мастерская, где студенты учатся петь без аккомпанемента. Это развивает слух и умение работать в коллективе. Есть хореография на высоком уровне: студенты сдают экзамены полноценными танцевальными номерами. Есть актерское мастерство: студенты не только учат диалоги и монологи, но и играют в настоящих спектаклях. Есть мастерская по ритмике, где изучаются ритмические рисунки — это важно, потому что часто молодые певцы не попадают в ритм. Мы возобновили мастерскую по фристайлу — не спортивному, а вокальному. Это похоже на буриме, но в музыкальной форме: зрители дают рифмы, и артист сочиняет текст и музыку прямо в моменте. У нас есть коллектив "Просека шоу" — они берут истории из зала и делают из них фристайл. Это похоже на рэп, только сочиненный прямо здесь и сейчас. Это большое искусство, и мы его развиваем.

— Вы упомянули хореографию. Вспомнился недавний концерт Егора Крида в "Лужниках", который широко обсуждали и критиковали. Вы ведь говорили, что вам нравится этот артист. Что допустимо на сцене, а что недопустимо?

— Я видела только номер с Киркоровым, весь концерт не смотрела. Но в целом, артист должен быть честным со зрителем и оставаться культурным. Мы несем культуру в зал и в народ, поэтому есть границы, которые не стоит переходить. Например, раздеваться на сцене. Я этого не одобряю. Может быть, меня назовут консерватором или пожилой женщиной, но мне через неделю будет 70 лет, и я считаю, что артист должен сохранять дистанцию со зрителем. Мы любим нашу публику, относимся с уважением, но должны оставаться звездами. Когда мы опускаемся до таких моментов, нас перестают идеализировать, а значит, теряется культура.

— То есть артист ассоциируется с культурой, и зритель впитывает это?

— Да. И я думаю, что далеко не всем зрителям приятно смотреть на такие сцены.

— Лариса Александровна, не могу не спросить: поделитесь, как вы следите за собой? Есть ли диеты?

— Прежде всего, это правильное питание. Конечно, я слежу за собой, за лицом и всем остальным. Для женщины это важно в любом возрасте.

— А спорт занимает место в вашей жизни?

— Занимал. До недавнего времени я три года занималась пилатесом. Потом появились проблемы с руками, особенно с правой, и я сейчас ее лечу. Когда восстановлюсь, вернусь к занятиям. Йога мне не подходит — там больше медитации, а мне нужно движение.

— И в заключение. Какая музыка или песня, на ваш взгляд, лучше всего отражает сегодняшнее время?

— Я согласна с тем, что сказал [народный артист России, композитор и продюсер] Игорь Матвиенко: песня Shaman "Я русский". Сегодня люди повернулись к стране, русская культура занимает высокие позиции. Это видно: на концертах подростки надевают кокошники. Так что да, "Я русский".

— Не удалось отменить русскую культуру, как пытались?

— Это никогда не получится. Невозможно отменить Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Исаака Дунаевского. Русская культура сильна — и это навсегда.