Минпросвещения представило в четверг список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В перечень вошли композиции:
- П. Аедоницкий, И. Шаферан - "Красно солнышко"
- Д. Тухманов, В. Харитонов - "День Победы"
- А. Арутюнов, В. Семернин - "Победа"
- О. Газманов - "Офицеры"
- А. Пахмутова, Н. Добронравов - "Ты - моя надежда, ты - моя отрада"
- И. Матвиенко, М. Андреев - "А река течет"
- К. Молчанов, М. Львовский - "Вот солдаты идут"
- А. Журбин, В. Аксенов и П. Синявский - "Ах, эти тучи в голубом"
- И. Матвиенко, А. Шаганов - "Многая лета русской земле"
- Д. Тухманов, В. Харитонов - "Как прекрасен этот мир"
- Д. Тухманов, Р. Рождественский - "Родина моя"
- И. Дунаевский, М. Лисянский - "Моя Москва"
- С. Трофимов - "Родина"
- Е. Атрашкевич, В. Жукович - "Эхо Победы"
- И. Матвиенко, А. Шаганов - "Конь"
- Д. Тухманов, М. Ножкин - "Россия"
- В. Беляев, А. Волошенко и Г. Сафронов - "Бессмертный полк"
- А. Пахмутова, Н. Добронравов - "Песня о Матери-планете"
- Д. Майданов - "Флаг моего государства"
- Е. Подгайц, А.С. Пушкин. - "Москва... как много в этом звуке"
- О. Газманов - "Вперед, Россия"
- К. Томилин, С. Минаков - "Письмо солдату"
- С. Смирнов - "Сохрани планету, человек"
- В. Беляев, Е. Крылова – "Ты со мной, моя Русь"
- Э. Ханок, И. Резник - "Служить России"
- А. Киселев, К. Чибисов - "У подножья обелиска"
- А. Жаров, С. Михалков - "Медали-ордена"
- В. Беляев, А. Капустин - "День девятого мая"
- В. Голиков, В. Семернин - "Мир зеленый"
- В. Голиков, К. Аносова - "Мелодия Победы"
- О. Шаумаров, В. Ильичев - "Моя страна"
- Э. Колмановский, Е. Евтушенко - "Хотят ли русские войны"
- О. Хромушин, М. Садовский - "Несовместимы дети и война"
- И. Дунаевский, М. Матусовский - "Летите, голуби"
- Д. Майданов - "Россия"
- О. Газманов - "Бессмертный полк"
- SHAMAN - "Моя Россия"
Отмечается, что школы смогут сами принимать решение об использовании этих произведений в учебном процессе.