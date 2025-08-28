Минпросвещения представило в четверг список из 37 патриотических песен для изучения в российских школах. В перечень вошли композиции:

П. Аедоницкий, И. Шаферан - "Красно солнышко" Д. Тухманов, В. Харитонов - "День Победы" А. Арутюнов, В. Семернин - "Победа" О. Газманов - "Офицеры" А. Пахмутова, Н. Добронравов - "Ты - моя надежда, ты - моя отрада" И. Матвиенко, М. Андреев - "А река течет" К. Молчанов, М. Львовский - "Вот солдаты идут" А. Журбин, В. Аксенов и П. Синявский - "Ах, эти тучи в голубом" И. Матвиенко, А. Шаганов - "Многая лета русской земле" Д. Тухманов, В. Харитонов - "Как прекрасен этот мир" Д. Тухманов, Р. Рождественский - "Родина моя" И. Дунаевский, М. Лисянский - "Моя Москва" С. Трофимов - "Родина" Е. Атрашкевич, В. Жукович - "Эхо Победы" И. Матвиенко, А. Шаганов - "Конь" Д. Тухманов, М. Ножкин - "Россия" В. Беляев, А. Волошенко и Г. Сафронов - "Бессмертный полк" А. Пахмутова, Н. Добронравов - "Песня о Матери-планете" Д. Майданов - "Флаг моего государства" Е. Подгайц, А.С. Пушкин. - "Москва... как много в этом звуке" О. Газманов - "Вперед, Россия" К. Томилин, С. Минаков - "Письмо солдату" С. Смирнов - "Сохрани планету, человек" В. Беляев, Е. Крылова – "Ты со мной, моя Русь" Э. Ханок, И. Резник - "Служить России" А. Киселев, К. Чибисов - "У подножья обелиска" А. Жаров, С. Михалков - "Медали-ордена" В. Беляев, А. Капустин - "День девятого мая" В. Голиков, В. Семернин - "Мир зеленый" В. Голиков, К. Аносова - "Мелодия Победы" О. Шаумаров, В. Ильичев - "Моя страна" Э. Колмановский, Е. Евтушенко - "Хотят ли русские войны" О. Хромушин, М. Садовский - "Несовместимы дети и война" И. Дунаевский, М. Матусовский - "Летите, голуби" Д. Майданов - "Россия" О. Газманов - "Бессмертный полк" SHAMAN - "Моя Россия"

Отмечается, что школы смогут сами принимать решение об использовании этих произведений в учебном процессе.