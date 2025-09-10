Народная артистка России считает, что это изменение положительно отражается на составе аудитории на ее концертах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Современное поколение подростков стало больше слушать русскую музыку, тем самым снизив прослушивание зарубежных песен. Таким мнением в интервью с ТАСС поделилась народная артистка России Лариса Долина.

"Это важная перемена: молодежь сейчас повернулась к русской культуре, к русской музыке, к русскоязычным песням. Иностранную музыку слушают меньше. В моей программе только одна композиция на английском языке, где я рассказываю про джаз. Остальные песни - только на русском языке", - рассказала она.

По словам Долиной, это изменение положительно отражается на составе аудитории на ее концертах. "Моя публика немного омолодилась. Очень приятно, что на мои концерты приходят молодые люди. Значит, им интересно мое творчество. И я этому очень рада", - добавила артистка.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.