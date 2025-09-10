В Сербии пройдут Дни духовной культуры

Как отметила министр культуры Ольга Любимова, это уникальный проект, в рамках которого зарубежная публика получит возможность познакомиться с ведущими российскими музыкальными коллективами и солистами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Дни духовной культуры пройдут в Сербии в начале октября, проведение мероприятий обсудили министры культуры РФ и Сербии на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

"Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур встретилась с министром культуры Республики Сербия Николой Селаковичем и обсудила организацию совместных проектов, в числе которых Дни духовной культуры в Сербии. В ходе встречи Ольга Любимова сообщила, что в начале октября текущего года Минкультуры России во взаимодействии с МИД России и Русской православной церковью планирует провести Дни духовной культуры в Сербии", - указано в сообщении.

Как отметила Любимова, это уникальный проект, в рамках которого зарубежная публика получит возможность познакомиться с ведущими российскими музыкальными коллективами и солистами, а профессиональное творческое сообщество сможет обменяться опытом с российскими коллегами.

В программу мероприятий войдут выступления солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Л. Г. Зыкиной, Хора Сретенского монастыря, струнного Квартета имени Валентина Берлинского, а также проведение фотовыставки Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" "Кижи - возрожденный шедевр России".

"Участники встречи также обсудили проведение VI Российско-Сербского культурного форума в Белграде, запланированного на конец 2025 года, и Дни Эрмитажа в Сербии.

Глава российского культурного ведомства отметила, что одной из значимых сфер в диалоге культур двух стран по-прежнему остается кино", - уточнили в пресс-службе.

По словам Любимовой, в рамках встречи стороны также согласовали проект межправительственного соглашения о совместном кинопроизводстве между РФ и Сербией.

"Данный документ позволит вывести российско-сербское взаимодействие в области кинематографии на новый уровень и создать дополнительные возможности для сотрудничества наших кинематографистов", - сообщила она.

