Директор Пушкинского музея сочла ИИ ленивым и бесталанным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ольга Галактионова назвала искусственный интеллект ленивым и отметила, что он далек от того, чтобы заменить человека в сфере коммуникаций. Такое мнение она высказала на открытии II модуля всероссийского семинара "Медиа в культуре", который прошел в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.

"Сегодня для многих существует большой соблазн создавать тексты при помощи искусственного интеллекта. У этой технологии, безусловно, есть свои преимущества. Но не стоит забывать, что искусственный интеллект создан по образу и подобию человека и обладает его главным качеством - ленью. У него нет таланта. Его алгоритмы работают поверхностно, утрачивается эксклюзивность, индивидуальность, теряется качество языка, он пока не способен нестандартно и творчески мыслить, создать эмоциональную и живую историю. Так что в обозримом будущем говорить о какой-то серьезной конкуренции человека и этой программы в сфере коммуникаций не приходится", - сказала она.

В своем выступлении "Медиатехнологии в культуре: миф или реальность?" она обсудила вопросы эффективного взаимодействия PR-специалистов музеев со средствами массовой информации, выделив основные направления развития коммуникаций в условиях изменяющегося информационного ландшафта.

