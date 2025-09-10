Его создадут на базе Государственного музея искусства народов Востока в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова и ее коллега из Демократической Республики Конго (ДРК) Иоланда Эбенде обсудили сотрудничество при создании Музея культур стран Африки, который планируется открыть в 2026 году на базе Государственного музея искусства народов Востока в Москве.

Переговоры прошли в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщила Любимова в своем Telegram-канале.

"На встрече <...> уделили внимание проектам в сфере творческого образования. <...> Обсудили открытие Музея культур стран Африки на базе Государственного музея искусства народов Востока в 2026 году", - отметила министр. Она добавила, что музей станет важной площадкой для демонстрации культурного наследия стран Африки, включая ДРК.

По словам Любимовой, на встрече она представила деятельность "Школы Иннопрактики", которая помогает иностранным студентам творческих вузов познакомиться с Россией. Отдельное внимание уделили Международному детскому культурному форуму как одному из направлений сотрудничества. К участию в форуме в следующем году министр пригласила детей из ДРК.

