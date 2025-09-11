Гендиректор холдинга "Газпром-медиа" выразил уверенность, что в стране есть компания, готовая инвестировать в распространение фильмов на иностранных рынках

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Госпрограмма, которая будет нацелена на продвижение отечественного кино за рубежом, должна появиться в России. Такое мнение выразил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, вступая на сессии XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Как напомнил Жаров, в Турции существует госпрограмма создания имиджа страны. В частности, она подразумевает и продвижение киноконтента, произведенного этой страной, за рубежом. "По моему мнению, у нас также должна быть госпрограмма. Нужно понимать, что какие фильмы и кому из стран мы можем отдавать бесплатно, чтобы создавать привычку потребления нашего контента. И это должно сопровождаться маркетингом", - сказал Жаров.

Самый большой бюджет на продвижение проекта в России за последние годы составил около 250 млн рублей, привел пример Жаров. "Я разговаривал с китайцами, и мне рассказали, что хороший китайский фильм начинает стоить от $20 млн. При этом маркетинговый бюджет у него начинается от $5-7 млн. Без поддержки государства я не уверен, что у нас в стране существует компания, которая готова инвестировать в продвижение на иностранных рынках такие суммы", - пояснил он.

России сегодня нужен аналог Госкино, в рамках работы которого будут приниматься решения, какие темы нужно продвигать за рубеж, считает глава "Газпром-медиа". "Так работает Голливуд, так работает Китай, Болливуд. Если мы хотим занять свое место в мировом кинопрокате, у нас нет другого пути. Инвестиции в маркетинг, инвестиции в звезд, которые будут являться дипломатами кинопродвижения, и принятие решений на государственном уровне, какие темы достойны продвижения", - заключил он.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума станут деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование". Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет людям высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.