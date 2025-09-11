По словам народного артиста РФ, читка пьес драматургов из стран БРИКС станет частью тематической сессии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Читка пьес драматургов из стран БРИКС станет частью тематической сессии "Театр" Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Об этом в интервью ТАСС сообщил куратор секции народный артист РФ Евгений Миронов.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября 2025 года сразу на нескольких площадках города. Его тема - "Возвращение к культуре - новые возможности". Читка состоится в последний день работы форума.

"Сейчас настал абсолютно новый период времени, когда мы можем познакомиться с потрясающими авторами стран [БРИКС] - и, поверьте, они там есть. В Китае, например, много лауреатов Нобелевской премии, вспомним хотя бы Мо Яня. Прекрасный писатель есть и в Иране - Асгар Фархади. Мы предложили переводить по 5 6 пьес современных драматургов из этих стран и устраивать читки. Все это - на площадке Александринского театра, который любезно согласился нам помочь", - сказал Миронов.

Так, в программе - читки таких пьес, как "Крокодил" (Мо Янь, Китай), "Развод Надера и Симин" (А. Фархади, Иран), "Последняя капля" (Д. Пассарелли, Бразилия), "Лежать 2.0" (Ван Чун, Китай), "Туфли и перевороты" (П. Мазамиса, ЮАР). Современную российскую драматургию на форуме представит Анастасия Букреева ("Ганди молчал по субботам").

"Особенно важно, что читки можно посмотреть и в онлайн-формате. То есть возможность подключиться и послушать будет у любого театра нашей страны, решение в конечном счете остается за ними. В общем, тут важен сам факт: мы обеспечиваем знакомство нашей публики с зарубежной культурой. И все это дело было переведено из области теории в область практики, что, конечно, стало прецедентом", - обратил внимание куратор секции.

О форуме

Гостями и участниками XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур стали деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме выступят более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Неоднократно в нем принимал участие и президент РФ Владимир Путин. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы, вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.