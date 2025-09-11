Число сотрудничающих с платформой "Художники. РФ/ Artist" авторов превысило 60 тыс.

Платформа объединяет как авторов, так и арт-институции, "создавая единую точку входа в сферу изобразительного искусства", отметила вице-президент Ассоциации IPChain Валерия Брусникина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Цифровая платформа "Художники/Artists", открывшаяся в феврале 2025 года, уже сотрудничает более чем с 60 тыс. авторов, сообщила во время презентации платформы вице-президент Ассоциации IPChain Валерия Брусникина в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Проект "Художники/Artists" - национальная платформа, связывающая арт-институции, сообщества художников, галерей, кураторов, коллекционеров, ценителей и любителей искусства.

"Мы запустили платформу "Художники/Artists" в конце февраля, это наш "ребенок". На момент анонса проекта с нами было всего 200 художников. Сейчас их уже более 60 тыс.", - отметила она.

По ее словам, платформа объединяет как авторов, так и арт-институции, "создавая единую точку входа в сферу изобразительного искусства". "У нас есть общий каталог, который предоставляет цифровую витрину для каждого художника и возможности поиска исполнителей работ и вакансий на платформе. Также мы предлагаем участие в самых разнообразных проектах, как государственных, так и частных", - подчеркнула Брусникина.

Платформа представляет около 300 тыс. работ из 1,1 тыс. городов России. "Каждые полчаса в техническую поддержку поступают тысячи новых работ на модерацию. У нас более 400 арт-институций и широкий географический охват по всей России", - добавила эксперт, рассказав о разделах платформы: сервисах, блогах, конкурсах и событиях в сфере изобразительного искусства, а также образовательных мероприятиях.

"Особое внимание мы уделили инструментам защиты авторских прав, так как художники создают интеллектуальную собственность. На нашей платформе они могут абсолютно бесплатно депонировать свои работы с записью информации в сеть РЦИС - Российский Центр оборота прав на результаты интеллектуальной собственности", - заключила она.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.