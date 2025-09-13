Гендиректор Эрмитажа и российский композитор получили награды в Эрмитажном театре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и российский композитор и дирижер Теодор Курентзис стали лауреатами Эрмитажной премии, они получили награды в Эрмитажном театре, передает корреспондент ТАСС.

Церемония награждения состоялась в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"В этом году лауреатами стали два выдающихся человека: от России ученый, востоковед с мировым именем, яркий и многогранный человек, истинный интеллигент и эрудит, более трех десятков лет возглавляющий Эрмитаж - Михаил Борисович Пиотровский", - сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Премией для иностранного деятеля культуры удостоился Теодор Курентзис. "Это человек, который творчеством и духом выбрал нашу страну, который с большим удовольствием развивает мировое и российское искусство - Теодор Курентзис", - продолжила вице-премьер.

Курентзис не смог посетить церемонию, вместо него награду получил музыкант Павел Курдаков.

О премии

Эрмитажная премия была учреждена оргкомитетом форума совместно с Государственным Эрмитажем. Премия присуждается ежегодно с 2023 года двум знаковым деятелям культуры - одному гражданину России и одному иностранному гражданину - за достижения в области культуры и искусства, укрепление международного культурного диалога.

О форуме

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября. Тема форума в этом году - "Возвращение к культуре - новые возможности". Гостями и участниками форума являются деятели мировой культуры: режиссеры, артисты, художники, писатели, музыканты, ученые и предприниматели. Всего на форуме ожидается выступление более 400 спикеров из России и зарубежных стран. В рамках деловой программы запланировано 11 тематических секций, включая новую - "Художественное образование".

Форум проводится с 2012 года. Президент РФ Владимир Путин несколько раз принимал участие в его работе. Глава государства обращал внимание на миротворческую миссию культуры, которая сближает народы вопреки политическим разногласиям или экономическим трудностям, несет высокие ценности гуманизма, равноправия и взаимного уважения.

ТАСС - генеральный партнер форума.