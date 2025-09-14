Первый замминистра культуры республики Дмитрий Шляхтин надеется на скорую практическую реализацию договоренностей, которые представители белорусской киноиндустрии достигли на форуме в Петербурге с российской стороной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество России и Белоруссии в сфере кино сейчас переживает новый период, прежде всего касающийся создания масштабных лент для молодежи. Об этом заявил ТАСС первый заместитель министра культуры Белоруссии Дмитрий Шляхтин на полях XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Отвечая на вопрос о ходе работы над военной драмой "Возвращение Мендыша", первый замминистра отметил, что идет достаточно плотная работа. Как ранее рассказывал ТАСС режиссер фильма Павел Игнатов, по сюжету главный герой превращается из молодого пацифиста в личность, вернувшись в прошлое и пройдя Великую Отечественную войну. Шляхтин также выразил надежду на скорую практическую реализацию тех договоренностей, которые представители белорусской киноиндустрии достигли на форуме в Петербурге с российской стороной. Он уверен, что это станет еще одним хорошим вкладом в копилку сотрудничества в проектах, направленных на воспитание подрастающего поколения.

"У нас есть договоренности, в том числе и с "Ленфильмом". Генеральный директор нашей киностудии [Дмитрий Семенов] после форума не просто в Минск возвращается, он сразу же отправляется на площадку, на съемки фильма "Батька Минай" - это тоже достаточно важный, интересный проект белорусской и российской стороны, такой объединенный творческий потенциал. Здесь, я считаю, наступил новый период активного сотрудничества России и Беларуси в киносфере, и прежде всего, в создании масштабных лент, рассчитанных на подрастающее поколение, но при этом это не развлекаловка какая-то, это ленты, которые несут достаточно глубокий смысл", - сказал Шляхтин.

Съемки белорусско-российского фильма "Батька Минай. Партизанская легенда" начались в августе в Смолевичском районе Белоруссии. Над созданием работают российская "Военфильм" и "Беларусьфильм", режиссер - Игорь Угольников, на счету которого большое количество проектов на тему Великой Отечественной войны.

Шляхтин подчеркнул, что любая кинопродукция, которая производится в Белоруссии - и совместная, и национальная, прежде всего рассчитана именно на воспитательные моменты и на молодежную среду. "Мы прежде всего рассчитываем на то, чтобы достучаться до сердец и душ подрастающего поколения. Потому что если мы этого не будем делать, эти лакуны просто-напросто займут другие непонятно с какой идеологией и образом мышления", - сказал первый замминистра культуры Белоруссии.

