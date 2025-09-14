Главред журнала "Театрал": "Мир русского театра" готовится вернуться к офлайну

Валерий Яков подчеркнул, что в 2026 году организаторам фестиваля, вероятно, удастся привезти спектакли русскоязычных зарубежных театров в Россию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Международный фестиваль русскоязычных зарубежных театров "Мир русского театра" имеет шансы вернуться в традиционный офлайн формат. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент фестиваля главный редактор журнала "Театрал" Валерий Яков.

"Мы делаем все, для того чтобы в конечном итоге вернуться к офлайну. Я абсолютно уверен, что это произойдет. Вопрос времени. Уже в 2025 году я собирался привезти коллективы лучших русских театров за рубежом в Россию. Были договоренности о том, чтобы показать спектакли во Владимирском театре драмы. Но, к сожалению, мы не смогли выиграть грант", - сказал он.

Яков добавил, что в 2026 году организаторам фестиваля, вероятно, все же удастся привезти спектакли русскоязычных зарубежных театров в Россию.

"Уже есть предварительная договоренность с Театром Вахтангова, Кирилл Крок (директор театра - прим. ТАСС) подтвердил, что он готов принять спектакли. И по-прежнему их ждут во Владимире", - пояснил главред "Театрала".

Он заметил также, что коллективами этих театров заинтересовались и представители московского фестиваля "Театральный бульвар".

"Так что, - продолжает собеседник агентства, - вполне возможно, что нам удастся показать замечательные постановки русских театров зарубежья на "Театральном бульваре". Яков не исключает и того, что уже в ближайшее время фестиваль может пройти в Сербии, Турции или Китае.

