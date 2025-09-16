Глава МИД РФ указал, что "главное сделать все, чтобы зритель получил удовольствие от того зрелища, которое готовится"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает возможным в будущем пересмотреть структуру конкурса "Интервидение" при увеличении числа участников.

"Количество 23 [участника] для [предстоящего] финала оптимальное, наверное. На будущие конкурсы - сейчас не будем загадывать, но если количество будет расти, видимо, придется структуру соревнования уточнить", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства на пресс-конференции, посвященной подготовке к "Интервидению". Он уточнил, что имеет в виду проведение предварительных национальных и региональных конкурсов.

"Но это уже дело будущего. Сейчас нам главное сделать все, чтобы зритель получил удовольствие от того зрелища, которое готовится", - заметил Лавров. Он добавил, что, как планируется, телезрители по всему миру "увидят гораздо больше", чем те, кто будет наблюдать за финалом на "Live Арена".

