Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, вице-премьер РФ, председатель оргкомитета конкурса Дмитрий Чернышенко и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко

Российская сторона постепенно отходит от использования термина "недружественные страны" и исходит из того, что есть недружественные правительства, а не государства. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к "Интервидению".

Лавров выразил надежду, что "Интервидение" будет ежегодным, а страну проведения следующего конкурса удастся объявить вскоре после финала.

ТАСС собрал основные заявления главы МИД.

Об участии исполнителей из недружественных стран

Россия постепенно отходит от термина "недружественные страны", поскольку, как подчеркнул президент Владимир Путин, "для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к Российской Федерации".

Россия "была бы рада видеть" армянских исполнителей на "Интервидении", им об этом известно: "Армянские друзья прекрасно знали, что конкурс проводится, и вопрос о том, почему среди участников нет представителя армянской культуры, не к нам".

Некоторые исполнители не смогли принять участие в конкурсе по политическим мотивам руководства своих стран: "Я не стал бы сейчас перечислять людей, которых не пустили их правительства, прямо по-честному скажем, потому что, во-первых, это их личная ситуация и не хотим создавать им сложностей. Но те, кто хотели бы приехать, они знают, что мы были бы всегда им рады".

Администрация США не возражала против участия американского исполнителя в "Интервидении".

О языке песен на конкурсе

Большинство песен на конкурсе будет исполнено на национальных языках: "Он (участник - прим. ТАСС) может петь на иностранном языке, но поощряются песни на национальном языке, и большинство будут делать именно это".

В МИД не знают, насколько необходимо переводить тексты песен, поскольку "главное - только музыка и то настроение, которое исполнитель создает".

О будущем "Интервидения"

Есть основания полагать, что "Интервидение" станет проводиться ежегодно: "Есть интерес, уже несколько наших коллег проявили такое желание - принять такой конкурс и в следующем году, и через два года".

"Надеюсь, что мы сможем вскоре, если не в ходе финала, то вскоре после объявить о том, где планируется следующий конкурс, какая страна выступила с соответствующим приглашением".

В случае роста количества участников возможно изменение структуры "Интервидения": "На будущие конкурсы - сейчас не будем загадывать, но, если количество будет расти, видимо, придется структуру соревнования уточнить".

Жюри конкурса "будет состоять из представителей каждой страны-участницы".

О Shaman

Девятый номер, под которым выступит участник от России Ярослав Дронов (Shaman), сравним с позицией центрального нападающего в футболе: "Получается, центр нападения".

