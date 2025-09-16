Российская сторона постепенно отходит от использования термина "недружественные страны" и исходит из того, что есть недружественные правительства, а не государства. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к "Интервидению".
Лавров выразил надежду, что "Интервидение" будет ежегодным, а страну проведения следующего конкурса удастся объявить вскоре после финала.
ТАСС собрал основные заявления главы МИД.
Об участии исполнителей из недружественных стран
- Россия постепенно отходит от термина "недружественные страны", поскольку, как подчеркнул президент Владимир Путин, "для нас нет недружественных стран, есть страны, у которых недружественные правительства по отношению к Российской Федерации".
- Россия "была бы рада видеть" армянских исполнителей на "Интервидении", им об этом известно: "Армянские друзья прекрасно знали, что конкурс проводится, и вопрос о том, почему среди участников нет представителя армянской культуры, не к нам".
- Некоторые исполнители не смогли принять участие в конкурсе по политическим мотивам руководства своих стран: "Я не стал бы сейчас перечислять людей, которых не пустили их правительства, прямо по-честному скажем, потому что, во-первых, это их личная ситуация и не хотим создавать им сложностей. Но те, кто хотели бы приехать, они знают, что мы были бы всегда им рады".
- Администрация США не возражала против участия американского исполнителя в "Интервидении".
О языке песен на конкурсе
- Большинство песен на конкурсе будет исполнено на национальных языках: "Он (участник - прим. ТАСС) может петь на иностранном языке, но поощряются песни на национальном языке, и большинство будут делать именно это".
- В МИД не знают, насколько необходимо переводить тексты песен, поскольку "главное - только музыка и то настроение, которое исполнитель создает".
О будущем "Интервидения"
- Есть основания полагать, что "Интервидение" станет проводиться ежегодно: "Есть интерес, уже несколько наших коллег проявили такое желание - принять такой конкурс и в следующем году, и через два года".
- "Надеюсь, что мы сможем вскоре, если не в ходе финала, то вскоре после объявить о том, где планируется следующий конкурс, какая страна выступила с соответствующим приглашением".
- В случае роста количества участников возможно изменение структуры "Интервидения": "На будущие конкурсы - сейчас не будем загадывать, но, если количество будет расти, видимо, придется структуру соревнования уточнить".
- Жюри конкурса "будет состоять из представителей каждой страны-участницы".
О Shaman
- Девятый номер, под которым выступит участник от России Ярослав Дронов (Shaman), сравним с позицией центрального нападающего в футболе: "Получается, центр нападения".
О трансляции
- Как планируется, телезрители по всему миру "увидят гораздо больше", чем те, кто будет наблюдать за финалом на "Live Арена".