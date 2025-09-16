Вместе с тем, администрация США не пришлет официальную делегацию и не будет представлена в судейском корпусе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Администрация США не возражала против участия американского исполнителя в конкурсе "Интервидение", но не пришлет официальную делегацию и не будет представлена в судейском корпусе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, посвященной подготовке к "Интервидению".

"Участник из США будет, - заверил он. - Администрация США не возражала, но сказала, что пусть это будет частным делом того или иного исполнителя".

"Администрация США не будет представлена в судейском корпусе и не пришлет официальную делегацию", - уточнил глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание также на то, что вокруг участия американского исполнителя очень "много спекуляций", и высказался за то, чтобы "ситуация чуть-чуть успокоилась".

Коснувшись вопроса о наличии каких-либо ценностных и нравственных ограничений для участников песенного конкурса, министр подчеркнул, что речь идет не об ограничениях, а о критериях. "Критерий - презентация национальной культуры, национальных традиций", - пояснил он.