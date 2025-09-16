За свою более чем двухвековую историю дворец успел побывать свидетелем великих побед и трагедий, хранителем масонских тайн и местом, где переплелись реальность и мистика

Рядом со станцией метро "Динамо", посреди зелени, возвышается Петровский путевой дворец. Он был возведен по воле Екатерины II вскоре после Русско-турецкой войны 1768–1774 годов — в честь долгожданной победы. Путевым его назвали потому, что он служил резиденцией для императоров и знатных особ после долгой дороги из Петербурга в Москву. Начиная с Павла I, все российские императоры останавливались в Петровском дворце перед коронацией в Кремле. Благодаря этой традиции дворец обрел неофициальное название — "последняя ступень к трону", монархи проводили здесь ночь перед одним из важнейших дней в жизни.

Послания в камне и масонские знаки

Матвей Казаков, придворный архитектор Екатерины II, вложил во внешний облик дворца множество смыслов и символов. Вытянутые боковые корпуса из красного кирпича напоминают крепостные стены и символизируют мощь России. О величии, богатстве страны говорят и рога изобилия, украшающие окна дворца. Башни-минареты, расположенные вокруг главного здания, навевают мысли о востоке и покорении Турции. Высокий купол дворца, по мнению историков архитектуры, отсылает к собору Святой Софии в Константинополе — главной византийской святыне.

Считается, что Матвей Казаков был масоном, поэтому в архитектуру он заложил и скрытые, сакральные смыслы. Например, на фасаде неоднократно встречается элемент, напоминающий циркумпункт — точку в круге, традиционный масонский символ "всего на Земле". Многочисленные арки и стрельчатые окна также характерны для архитектуры масонства.

Вещие сны императрицы

С самого начала существования дворец был окутан легендами. Одна из них связана со вторым (и по совместительству последним) визитом Екатерины II в 1787 году. Императрица останавливалась во дворце на пути из Крыма и, по преданию, распустила всю свою свиту и караул. Она захотела остаться "под охраной своего народа".

Толпы простых москвичей всю ночь бродили под окнами дворца, оберегая сон государыни. Желающих обеспечить покой императрице собралось так много, что началась давка. Мистики верят, что это событие стало предвестием трагедии на Ходынском поле, расположенном напротив Петровского путевого дворца.

Ходынская катастрофа

Одна из самых трагических страниц в истории дворца и его окрестностей — события 30 мая 1896 года на Ходынке. В честь восшествия Николая II на престол для народа устроили праздник: помимо развлечений, бесплатной еды и напитков, были подготовлены 400 тыс. подарочных кульков — с "царскими гостинцами". По разным оценкам, на Ходынском поле в тот день собрались от 500 до 800 тыс. человек. Все они хотели получить подарки и угощения, началась чудовищная давка. Гости проваливались в ямы и канавы, которыми было усеяно поле, а толпа шла прямо по ним. На празднике погибло около 1 400 человек, еще более 1 300 были ранены.

Несмотря на трагедию, коронационные торжества продолжились. В тот же день на Ходынском поле оркестр сыграл концерт, в Кремле прошел пышный обед, а вечером Николай II отправился на бал во французском посольстве. Великий князь Николай Михайлович тогда сказал новоиспеченному императору: "Помни, Ники, кровь этих пяти тысяч мужчин, женщин и детей останется неизгладимым пятном на твоем царствовании. <…> Не давай повода твоим врагам говорить, что молодой царь пляшет, когда его погибших верноподданных везут в мертвецкую".

Многие люди считают, что Ходынская трагедия наложила на дворец и его окрестности особый мрачный отпечаток — души погибших до сих пор не находят покоя в этих местах.

Пристанище Наполеона

Останавливались в Петровском путевом дворце не только российские монархи. В сентябре 1812 года резиденцию занял французский император Наполеон. Не дождавшись ключей от столицы, он покинул Кремль и отправился во дворец — в нем же разместил свою ставку.

Здесь с французом произошло нечто странное — на него будто бы нашло оцепенение. Наполеона больше не беспокоил полыхающий в Москве пожар, он не отдавал подчиненным военных приказов, а вместо этого занялся театральными делами. Император редактировал устав театра "Комеди Франсез", составлял список актеров, которых нужно "выписать" из Парижа в Москву, а еще распорядился открыть в разоренном городе новый театр (который, к слову, появился и дал не менее 10 представлений).

Солдаты Наполеона тем временем устроили анархию — по воспоминаниям французского офицера Эжена Лабома, в парке вокруг дворца был разбит лагерь. Садовые павильоны ломились от награбленной роскоши — персидских ковров, венецианских зеркал, драгоценностей, антикварной мебели и мехов. Армия превратилась в "громадную ярмарку", где военные торговали ценными вещами из московских домов.

Люди жили в ужасную непогоду среди поля, под открытым небом, и в то же время они ели на фарфоровых тарелках, пили из серебряной посуды и вообще обладали такими предметами роскоши, которые можно было себе представить только среди очень богатой и комфортабельной обстановки Эжен Лабом

По московским преданиям, пребывание Наполеона в стенах дворца наложило на здание проклятие. После ухода французов резиденция несколько лет стояла в запустении — купол обрушился, роскошь превратилась в руины. Восстановление началось лишь в 1820-е годы при Николае I.

Клады и подземные ходы

Ходят слухи, что французский император мог спрятать часть награбленных богатств в окрестностях дворца. Однако более популярная легенда гласит, что здесь закопан клад Лжедмитрия II — якобы он бросил в этих краях свои сокровища во время бегства в Смутное время.

Под землей могут скрываться и другие секреты. Старожилы верят, что под дворцом находятся тайные ходы. Поскольку резиденция была "последней ступенью перед троном", она может соединяться с Кремлем подземными тоннелями.

Писатель и космонавты

С 1923 по 1997 год Петровский путевой дворец служил главным корпусом Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского. Некоторое время в начале 1920-х издательской частью академии руководил писатель Михаил Булгаков — устроиться ему помог родственник его сестры, военный инженер Борис Земский.

Именно в стенах Петровского путевого дворца образование получали будущие авиаконструкторы, летчики и космонавты. Среди знаменитых выпускников — Юрий Гагарин, Герман Титов, Алексей Леонов и Валентина Терешкова.

Дарья Шаталова