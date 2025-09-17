Народный артист России отметил, что Ярослав Дронов хороший вокалист и профессионал

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов в беседе с ТАСС высоко оценил шансы на победу в Международном песенном конкурсе "Интервидение" представителя РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, отметив, что будет поддерживать исполнителя.

"Шансы у него большие, и за него я буду болеть. Он хороший вокалист, он профессионал, все зависит от того, насколько хороша будет песня, насколько хорошо он с ней справится. У него такое количество концертов, что заминок не будет, поэтому я уверен, что он покажет хороший результат", - сказал певец.

Он также выразил уверенность в том, что атмосфера конкурса не позволит артистам делать акцент на эпатаже. "Я думаю, что направление нашего конкурса было всегда таково, что ценилось именно мастерство. Не какие-то ЛГБТ-движения (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) и подобное. У нас, [в России], - за музыку и за национальные приоритеты в ней", - поделился своим мнением Газманов.

Артист также отметил, что проект "Интервидение" не стоит сравнивать напрямую с "Евровидением": "Я очень рад, что возрожден именно наш проект. У него иное направление - здесь ценится мастерство, национальные приоритеты и культура тысячелетних традиций".

"Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве. Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран, включая все государства БРИКС.