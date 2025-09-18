Фадеев назвал условия для возвращения в "Голос. Дети"

Для этого необходимо, чтобы в жюри были профессиональные музыканты

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российский композитор и продюсер Максим Фадеев готов снова работать в жюри детского музыкального телевизионного конкурса "Голос. Дети", если в жюри будут профессиональные артисты с педагогическим образованием.

"Вернуться я бы хотел - но важно, кто будет сидеть рядом. Это должны быть авторитетные люди с репутацией и образованием, а не случайные популярные артисты. Ведь речь идет о детях, и опасно допускать к ним человека без педагогического образования", - сказал он в интервью ТАСС.

По его словам, работа на проекте была для него значимым этапом карьеры. "В обоих моих сезонах победили мои дети. Более того, мы продолжали сотрудничать с ними еще несколько лет - выпускали песни, снимали клипы, возили на гастроли. Это был уникальный опыт, который я очень ценю", - заключил продюсер.

Полный текст интервью будет опубликован 18 сентября.