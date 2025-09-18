Максим Фадеев: на "Интервидении" победит тот, кто будет более искренен

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится 20 сентября, Россию на конкурсе будет представлять Shaman (Ярослав Дронов) с песней, написанной специально для проекта композитором и продюсером Максимом Фадеевым. В интервью ТАСС автор рассказал о создании композиции для "Интервидения", роли искренности в музыке, перспективах искусственного интеллекта в творчестве, а также о планах создать уникальную музыкальную школу и конкурс для детей

— Максим, вы написали песню "Прямо по сердцу" для Shaman на "Интервидение". Как появилась тема этого произведения?

— Я пишу песни очень быстро — сажусь и просто играю. Ко мне обратились с предложением написать песню для конкурса. Тогда я спросил, кто будет петь, для меня это было крайне важно, но на тот момент участник выбран не был. Поэтому я писал песню не для конкретного человека, а просто для проекта. Когда появился Ярослав [Дронов], я доработал мелодию и добавил несколько высоких форсированных нот, которые он легко берет.

Тема у меня всегда одна — это любовь. Неважно, к кому или чему — просто любовь.

— Кто, по вашему мнению, победит в "Интервидении"?

— Сложно сказать. Можно сколько угодно делать ставки, но будет так, как распорядится Всевышний. Победит тот, кто будет более честен и искренен. Возможно, это будет Китай, возможно — Казахстан или Киргизия, возможно, Россия. Я не очень люблю гадать на кофейной гуще.

— Недавно вы назвали в соцсетях трех фаворитов — как раз Казахстан, Китай и Киргизию. Как вы оцениваете шансы каждого и кто сильнее в плане стиля и вокала?

— Для меня вокальные данные ничего не значат. Паровоз тоже гудит и тоже [делает это] громко. Поэтому они не имеют значения. Имеет значение только одно — искренность исполнения и музыкальная точность.

— Что означает для России участие США в конкурсе на международной музыкальной арене?

— В буквальном смысле это просто приятный бонус к тому, что Россия не изолирована, как об этом любят говорить в США.

— Как, на ваш взгляд, "Интервидению" избежать участи "Евровидения", которое превратилось в площадку политических заявлений?

— Больше всего в сравнении с "Евровидением" мне не нравится противопоставление. Искусство не должно быть частью политических игр и заявлений. К сожалению, сейчас весь мир политизирован до такой степени, что даже дети знают о нюансах политической жизни.

Хочется, чтобы хотя бы музыка и искусство оставались вне политики. На "Евровидении" страны противопоставляли себя друг другу, демонстрируя отношение к тем или иным государствам, и конкурс стал площадкой для политических заявлений и перформансов. Мне сильно не хочется, чтобы мы переносили это к себе. У меня нет претензий к исполнителям, песням, культуре. Претензия лишь одна — к политизации.

Возвращаясь к "Интервидению": мне нравится сама идея конкурса, но как она будет воплощена — сказать не могу. Надеюсь, это будет красиво, достойно нашей большой страны. Хотя изначально идея строилась на противопоставлении, сегодня это культурное событие, которое объединяет людей разных национальностей и культур. Такие проекты сближают народы, и очень важно, чтобы реализация была на высочайшем уровне — режиссерская, креативная и артистическая.

— Недавно вы сняли клип с использованием искусственного интеллекта. Планируете ли продолжать работать с нейросетями?

— Можно использовать ИИ в разных направлениях. В нашей компании он заменил уже десяток сотрудников с высокими зарплатами. С точки зрения музыки и идей — я в ИИ не нуждаюсь. Но если у меня будет проблема, я обращусь к ИИ, как к учителю, и буду счастлив. Что касается видео — это для меня особенный подход. Я всегда мечтал реализовать то, что раньше было технически сложно и дорого. Креатива у нас всегда хватало, а вот исполнение оставалось несовершенным.

ИИ дал мне площадку, где я воплощаю свои идеи. Это как робот-помощник, который постепенно начинает тебя понимать.

Иногда становится даже страшно, насколько хорошо он улавливает твои мысли. Недавно мы с ассистентом сделали видеостену к моему концерту. Тот же ассистент формулировал мои идеи в промпты. Вместе мы создали анимационный клип "Первоклашка" к 1 сентября. Все обложки синглов мы тоже делаем в ИИ уже больше года. Будущее за этим. Но нужно учиться правильно к этому относиться, потому что бездарности и мошенники уже стали "композиторами", "режиссерами", "поэтами" и "художниками". Отличить зерна от плевел смогут только люди с высоким эмоциональным интеллектом.

— Вы долгое время были в жюри музыкального конкурса "Голос. Дети", а затем ушли. Что необходимо изменить в подходе к детским конкурсам, чтобы вы вернулись? И не думали ли вы создать свой конкурс?

— "Голос. Дети" для меня был проектом, который я начинал и любил. В обоих сезонах [в которых я принимал участие] победили мои дети. Более того, мы работали с ними еще несколько лет — выпускали песни, снимали клипы, возили на гастроли. Я был вынужден уйти по разным причинам. Вернуться я бы хотел — но важно, кто будет сидеть рядом. Это должны быть авторитетные люди с репутацией и образованием, а не случайные популярные артисты. Ведь речь идет о детях, и опасно допускать к ним человека без педагогического образования.

Свой конкурс я всегда хотел сделать, но хочу подойти к нему как к взрослому. Не делать из детей "пупсиков-арбузиков", а воспринимать их как артистов. Речь о костюмах, аранжировках, визуальном ряде, съемке — все должно отвечать современному запросу, а не навязывать детям чужое видение. Я обязательно реализую этот конкурс в рамках своей музыкальной школы.

— Расскажите подробнее о школе.

— Я пришел к мысли, что главное дело моей жизни — педагогика и образование. Я не хочу учить детей по старым шаблонам, хочу изменить подход к музыкальному образованию. Много лет работаю над авторской методикой, включающей развитие эмоционального интеллекта. Она будет называться "Способ музыкально-перцептивной оценки музыкального ассоциативного восприятия и эмоционального интеллекта человека". Сейчас мы получаем патент на эту методику.

Глобальная цель — создать творческий хаб: школа, конкурс, телеканал, радио, все по авторской методике. Я хочу создать шоу-бизнес до 18 лет, которого у нас пока нет. Это даст возможность развиваться индустрии в будущем. Мне приятно, что в идею поверил человек, с которым мы ее реализуем.

— Как вы оцениваете современную музыку, которая подстраивается под формат TikTok?

— Это явление современного мира. Нужно быть недальновидным, чтобы этого не замечать и не идти в ногу со временем. Инновации снова и снова заставляют сталкиваться с новыми препятствиями, событиями, развиваться и думать. Это дает огромную скорость креативу. TikTok — одна из немногих соцсетей, что позволяет музыке развиваться, зарабатывать и демонстрировать креатив без помощи традиционных медиа.

— Вы сейчас больше продюсер или композитор?

— Я просто музыкант. Был и есть.