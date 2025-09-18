МИД РФ: участие США в "Интервидении" - важный аспект успеха конкурса

Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Александр Алимов также сообщил, что на "Интервидении" рассматривалось участие исполнителей из ЕС, однако из-за не связанных с геополитикой обстоятельств был получен отказ

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. МИД РФ назвал участие США в "Интервидении" важной составляющей успеха международного музыкального конкурса, комментируя смену исполнителя Брэндона Ховарда от США на американскую певицу и продюсера Vassy. На мероприятие также приглашались исполнители из стран ЕС, об этом в интервью "Известиям" заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

"США участвуют в конкурсе. Это то, что мы знаем на сегодняшний момент. Так получилось, что в силу личных причин первый исполнитель, который был заявлен, не сможет принять участие. Но для нас участие США в "Интервидении" - важная составляющая его успеха. Мы рассчитываем, что оно будет ярким, талантливым и отвечать задачам, принципам, ценностям конкурса", - сказал он.

Алимов также сообщил, что на "Интервидении" рассматривалось участие исполнителей из стран ЕС, однако в силу не связанных с геополитикой обстоятельств был получен отказ. В число причин вошли графики европейских артистов и "достаточно высокий творческий ценз конкурса". "При этом с нашей стороны не было ни одного отказа по политическим мотивам", - отметил он.

Ранее в пресс-службе проекта сообщали ТАСС, что певица и продюсер Vassy представит США на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" вместо исполнителя Брэндона Ховарда.

3 февраля 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Конкурс, в котором примут участие представители более 20 государств, пройдет 20 сентября 2025 года на площадке "Live Арена" в Москве. Россию на "Интервидении" представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.