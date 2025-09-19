Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman)

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Финал международного музыкального конкурса "Интервидение" пройдет сегодня в 20:00 на площадке "Live Арена" в Москве. Россию представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman).

В конкурсе примут участие представители 23 стран, среди которых Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан, ЮАР и другие.

Трансляция конкурса будет вестись Первым каналом и на официальной странице "Интервидения" в сети "ВКонтакте". Как ранее сообщал гендиректор Первого канала Константин Эрнст, трансляция продлится около 3,5 часов. Она будет вестись с использованием нейросетей и технологий виртуальной и дополненной реальности, в организации трансляции будут задействованы порядка 150 операторов и 36 камер.

Как в свою очередь отмечал первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, конкурс может установить рекорд по охвату телезрителей - предполагается, что трансляцию посмотрят более 4,3 млрд человек. Увидеть ее можно будет не только по телевизору или в социальных сетях: в ряде регионов России будут оборудованы ночные фан-зоны, где можно будет следить за конкурсом.

Ведущими "Интервидения" от России стали певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина, международными - актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй. Комментаторами выступят телеведущая Яна Чурикова и продюсер Юрий Аксюта.

Освещать "Интервидение" будут 190 журналистов из 25 стран мира. Для освещения мероприятия допущены также СМИ из стран, чьи представители не участвуют в конкурсе.

Порядок выступлений

По результатам жеребьевки первой на сцене выступит представительница Кубы Сулема Иглесиас Салазар. Последним участником станет индийский исполнитель Раухан Малик. Вторыми выступят музыканты из Кыргызстана - The Nomad Trio, затем китайский певец Ван Си. Четвертым на сцену выйдет представитель из Египта - Мустaфа Сааду.

Под пятым номером - представитель США. За несколько дней до проведения конкурса американская сторона заменила участника, и вместо Брэндона Ховарда на сцене будет австралийско-американская певица Vassy. В пресс-службе "Интервидения" уточнили ТАСС, что Ховард не смог принять участие по семейным обстоятельствам.

После США на сцене выступит Кения, которую представит Sanaipei Tande, затем Amre из Казахстана и Saif Al Ali из Объединенных Арабских Эмиратов, который не стал раскрывать заранее песню, которую планирует исполнить.

Девятым на сцене выступит представитель России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнит песню "Прямо по сердцу", которую специально для конкурса написал музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев. Как иронично отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, порядок выступления Shaman символичен - глава дипломатического ведомства сравнил девятый номер Дронова на "Интервидении" с позицией центрального нападающего.

Далее выступят бразильский дуэт Luciano Calazans & Thais Nader, Фарруха Хасанова (Таджикистан), Дану Аль-Мир (Катар), Дениз и D-Lain (Мадагаскар), Зейна Имад (Саудовская Аравия), Нидия Гонгора (Колумбия), Netsanet Sultan (Эфиопия), Омар Аседо (Венесуэла), Слободан Тркуля (Сербия), группа Mzansi Jikelele (ЮАР) и Дык Фук (Вьетнам). Замкнут тройку выступающих Анастасия Кравченко (Белоруссия), Шохрух Мирзо Ганиев (Узбекистан) и Раухан Малик (Индия).

Регламент и правила выступлений

Согласно регламенту, каждая песня должна длиться две-три минуты, при этом на сцене могут находиться не более шести человек и двух музыкальных инструментов. К композициям были предъявлены и другие требования: исполняемая песня должна быть написана в жанре поп-музыки или быть хитом в своей стране. Допускались песни, написанные специально для конкурса, но которые не были выпущены ранее января 2024 года.

Все выступления будут исполнены вживую под минусовую фонограмму, изменения в номере между репетициями и эфиром исключаются. Победителя определит международное профессиональное жюри, которое не сможет отдать голос за представителя своей страны.

Выступления будут оцениваться в баллах - первое место занимает исполнитель или группа, набравшая наивысшее количество баллов. Победитель получит 30 млн в своей национальной валюте.

Состав жюри и послы конкурса

В профессиональное международное жюри конкурса вошли по одному представителю от каждой из стран-участниц. В состав членов жюри вошли в том числе народный артист, продюсер и композитор Игорь Матвиенко (Россия), экс-фронтмен Deep Purple и Rainbow вокалист Джо Линн Тернер (США), генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Ольга Шлягер (Белоруссия), оперная певица У Бися (Китай), председатель Союза композиторов Таджикистана, композитор и дирижер Амирбек Мусоев (Таджикистан) и другие.

Кроме того, ранее были объявлены пять официальных послов "Интервидения", которые будут представлять конкурс. Среди них заслуженный артист России, победитель "Евровидения-2008" Дима Билан, заслуженная артистка России Пелагея, певица, блогер и автор песен Клава Кока, группа Ay Yola и хоккеист Александр Овечкин.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией, отделившейся от OIRT Европейским вещательным союзом. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" пройдет 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.

ТАСС - информационный партнер конкурса.