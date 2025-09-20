Профессор Карлос Гонсалвес Мачадо Нето сообщил, что ищет оригинальность, "дух" искусства

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Член международного жюри музыкального конкурса "Интервидение" от Бразилии, профессор Карлос Гонсалвес Мачадо Нето (Как Машаду), заявил, что уже определился с участником, которому отдаст свой голос. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

"У меня есть мой выбор. Я ищу оригинальность, "дух" искусства, потому что поп-песня - это что-то очень массовое, очень распространенное. Но, когда смотришь в глаза, ты видишь истинное искусство, его можно определить. Я пытаюсь [сделать это]", - отметил член жюри, отвечая на вопрос агентства, какие песни, участвующие в конкурсе, он уже слышал, какие из них ему понравились.

Он также назвал разнообразие главным ожиданием от конкурса.

"Ожиданий очень много. Я думаю, что самое главное впечатление - это то, что [на конкурсе будет] разнообразие. Мне очень нравится многогранность латиноамериканской, африканской, азиатской культур, это смешение. Я думаю, что это то, чего я ожидаю", - сказал он.

По словам профессора, подобное многообразие роднит Россию и Бразилию.

"Я думаю, что это повод для взаимодействия, для того, чтобы продемонстрировать разнообразие: как Россия и Бразилия, мы построены на этом. Для меня это главное", - заключил Машаду.

