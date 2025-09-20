Также группа выразила желание расширить круг сотрудничества с российскими музыкантами в будущем

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Группа Mzansi Jikelele, которая представит ЮАР на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", хотела бы записать дуэт с заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman). Об этом они рассказали на пресс-брифинге в медиацентре "Интервидения", передает корреспондент ТАСС.

"Мы происходим из страны, в которой очень большое культурное и этническое разнообразие. <...> Мы бы хотели показать Россию в своей стране, и поэтому, может быть, начать нужно как раз с участника России в этом конкурсе", - сказала одна из участниц группы, отвечая на вопрос журналистов о возможности коллаборации с российскими исполнителями.

Она также отметила, что позже группа хотела бы расширить круг сотрудничества с российскими музыкантами.

"[Это нужно], чтобы показать населению ЮАР, какая Россия. Это было бы здорово, это было бы большим шагом", - сказала она.

