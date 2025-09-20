Каждый из них выставит оценку на свое усмотрение, отметил член жюри от России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Профессиональные судьи международного музыкального конкурса "Интервидение" будут руководствоваться исключительно собственным мнением при выставлении баллов. Об этом заявил журналистам член жюри от России, народный артист РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко на пресс-конференции "Интервидения".

"В данном конкурсе у жюри абсолютная свобода, то есть абсолютно субъективная оценка каждого члена жюри. Каждая страна [выбирает] на свое усмотрение. Были предложения оценивать, например, интонацию исполнения или композицию. Но потом все же решили: каждый на свое усмотрение выставляет оценку", - сказал он.

По словам Матвиенко, для него главным критерием остается национальная самобытность конкурсного номера. "Участник должен показать культуру своей страны - это в мелодике, в одежде, вообще в самом номере должна быть представлена та народность, которую он представляет. Для меня это самое важное", - добавил продюсер.

