При этом народный артист России спрогнозировал исполнителю не победу, а попадание в число лидеров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Участник от России в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) смог бы победить в "Евровидение", если бы участвовал с песней "Прямо по сердцу". Таким мнением с журналистами поделился член жюри "Интервидения" от России, народный артист России Игорь Матвиенко на пресс-конференции конкурса.

"Я бы сказал, что Shaman с этой песней ["Прямо по сердцу"] был бы идеальным для "Евровидения". Вообще очень подходящим. Первое место было бы его сразу же", - сказал он.

При этом в рамках "Интервидения" Матвиенко прогнозирует российскому исполнителю не победу, а попадание в число лидеров. "Мое мнение, что Shaman попадет в пятерку победителей. Его песня она больше в жанре поп, а здесь этнические мотивы победят. Shaman очень крутой, но даже в рамках гостеприимства он не победит", - подчеркнул он.

По словам Матвиенко, Shaman обладает уникальными вокальными возможностями и способен работать в разных жанрах. "У него диапазон две с половиной октавы, он может петь в этно-манере, может ее расщеплять как рок-певец. Он более универсальный. Но его песня больше попсовая", - заключил продюсер.

ТАСС - информационный партнер конкурса.