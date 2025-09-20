Матвиенко рассказал, кто мог бы представлять Россию на "Интервидении-2026"

Речь идет о певице Bearwolf и группе Otyken

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская певица Bearwolf и группа Otyken могли бы представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" в 2026 году. Такое мнение выразил член жюри конкурса от РФ, композитор и продюсер Игорь Матвиенко на пресс-конференции "Интервидения", отметив, что выбор таких артистов связан с их этническим пением.

"Вот такие очень хорошие артисты, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Полина Гагарина - они прекрасные, но унифицированные. А для такого конкурса идеально подходят коллективы с этнической составляющей. Я бы отправил условно из молодых, например, Леру Bearwolf, у нее есть этническая манера пения, и, конечно, группу Otyken. По-моему, это идеальные кандидаты", - сказал он.

Он отметил, что подобный выбор позволит показать многообразие российской культуры и представить ее уникальные музыкальные традиции на международной сцене.

ТАСС - информационный партнер конкурса.