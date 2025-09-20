Совместное произведение могло бы быть посвящено вере человека в свои силы, отметила участница музыкальной группы Mzansi Jikelele

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возможная совместная песня группы Mzansi Jikelele из ЮАР с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым (Shaman) могла бы быть посвящена вере человека в свои силы и стремлению к целям. Об этом в беседе с ТАСС рассказала участница коллектива Нонхланхла Дубе.

"Я думаю, что песня [могла бы быть] о том, чего вы можете добиться в жизни. Вы можете сделать это! То, чего ты хочешь. Ты можешь стать тем, кем захочешь, просто убедись, что ты живешь, следуя своему предназначению", - сказала она.

Ранее представители южноафриканской группы на пресс-брифинге в медиацентре "Интервидения" отмечали, что хотели бы начать культурное сотрудничество с российскими исполнителями именно с Shaman, а в дальнейшем расширить его, чтобы показать жителям ЮАР, "какая Россия".

ТАСС - информационный партнер конкурса.