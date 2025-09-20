Артистка также отметила, что специально для конкурса она готова написать песню

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская певица Ольга Бузова хотела бы стать участницей "Интервидения" от России в 2026 году. Таким мнением с журналистами поделилась сама артистка на ковровой дорожке конкурса.

"Как бы я выглядела, в чем была одета, если бы была участницей? Сложно сказать, для этого я должна поучаствовать, я бы хотела", - сказала она.

Певица также отметила, что специально для "Интервидения" она готова написать песню. "Я бы создала песню, которая покорила весь мир", - заключила Бузова.

