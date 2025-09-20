Телеведущая пожелала удачи участникам конкурса

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Проведение международного музыкального конкурса "Интервидение" является музыкальным праздником для всех участников и зрителей проекта. Таким мнением с журналистами поделилась российская телеведущая Юлия Барановская на дорожке конкурса.

"Мне кажется, что ["Интервидение"] - просто большой праздник музыки для нашей страны. Я получаю огромное удовольствие, стоя здесь, буду получать огромное удовольствие при просмотре конкурса. Я уверена, что все причастные к конкурсу также счастливы сегодня", - сказала она.

Уходя с дорожки, Барановская пожелала удачи всем участникам "Интервидения".

ТАСС - информационный партнер конкурса.