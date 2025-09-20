Конкурс проходит 20 сентября в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская группа "Фабрика", если бы принимала участие в международном музыкальном конкурсе "Интервидение", выступила бы с песней "Мама молодая". Таким мнением с журналистами поделились солистки группы на дорожке конкурса.

"Если бы мы представляли Россию на конкурсе ["Интервидение"], мы бы 100% пели нашу песню "Мама молодая". Если выбирать из уже имеющегося репертуара", - сказала солистка группы Ирина Тонева.

Две другие вокалистки "Фабрики" - Валерия Девятова и Екатерина Москалева - согласились с выбором Ирины. "Мы согласны, это точно была бы эта песня", - заключили девушки.

