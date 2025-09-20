Конкурс создает новый тренд в мировой культуре, отметил продюсер

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" демонстрирует эффект разглобализаци и формирует новый тренд в мировой культуре. Такое мнение высказал член жюри конкурса от России, народный артист России, продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

"Есть понятие глобализация - это "Евровидение", а это ("Интервидение" - прим. ТАСС) - разглобализация, потому что тут много стран, и все представляют свое. Не унифицировано, как на "Евровидении", где все примерно поют одно и то же. Здесь абсолютно разные жанры: то мы слышим латинос, то африканский ритм, то балканский", - сказал он.

По словам Матвиенко, в этом заключается главное отличие конкурса. "Я думаю, что самое главное - это то, что "Интервидение" создает новый тренд в мировой культуре. <…> И я надеюсь, это станет заделом на последующие конкурсы", - добавил он.

