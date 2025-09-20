Яна Рудковская предложила в "Интервидение-26" увеличить количество стран до 40

Продюсер также обратила внимание, что возрождение конкурса является историческим моментом для мира музыки

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Количество стран-участниц международного музыкального конкурса "Интервидение" нужно увеличить до 40. Таким мнением с журналистами поделилась российская телеведущая, продюсер Яна Рудковская на красной дорожке конкурса.

В конкурсе принимают участие более 20 стран.

"В следующем году нужно, чтобы в нашем конкурсе участвовало в два раза больше стран, чем в этом году. Нужно, чтобы более 40 государств пели песни в нашем международном конкурсе. Это объединит всех нас и усилит культурную позицию "Интервидения", - сказала она.

Рудковская также обратила внимание, что возрождение "Интервидения" является историческим моментом для мира музыки. "Сегодня важный день для всех нас. Проведение "Интервидения" исторически важно для музыкального пространства", - заключила продюсер.

