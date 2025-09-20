Видеоприветствие президента показали на площадке мероприятия и в телетрансляции

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обратился к участникам международного музыкального конкурса "Интервидение". Его видеоприветствие показали на площадке мероприятия и в телетрансляции, передает корреспондент ТАСС.

Президент назвал конкурс самым ожидаемым культурным событием года.

"Это замечательное творческое состязание на протяжении многих лет объединяло талантливых исполнителей из самых разных стран мира, служило развитию культурного диалога и укрепляло дружбу между народами", - сказал Путин.

"Интервидение", сохраняя верность традициям, обретает новые масштабы. Путин рассказал, что именно создает настоящий праздник для артистов и зрителей. По словам президента, речь идет о самых современных достижениях концертной индустрии, разнообразии стран и традиций, а также атмосфере творческой свободы, добра и взаимоуважения.

Он обратил внимание на то, что представители более чем 20 государств выйдут на сцену с яркими номерами, чтобы познакомить весь мир с современным музыкальным творчеством своих стран. По мнению президета, культуры и музыка не имеют границ. "Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства", - подчеркнул российский лидер.

