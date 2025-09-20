Президент России пожелал каждому из участников конкурса почувствовать горячую, искреннюю поддержку зрителей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден, что международный музыкальный конкурс "Интервидение" полюбится людям во всем мире.

"Уверен, что конкурс станет одним из самых узнаваемых и любимых во всем мире, ведь через диалог и взаимоуважение, укрепление доверия между культурами мы становимся духовно богаче", - сказал он в видеообращении к участникам конкурса.

Путин пожелал каждому из участников конкурса почувствовать горячую, искреннюю поддержку зрителей. "А всем, кто сегодня в зале и у экранов, желаю ярких эмоций и радости от встречи с настоящим творчеством", - сказал он.

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

3 февраля 2025 года Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" проходит 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.

ТАСС - информационный партнер конкурса.