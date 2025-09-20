Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что всего волонтерский корпус представляют почти 500 человек

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Добровольцы оказали значительную помощь в организации благоприятных условий для делегаций участников международного конкурса "Интервидение", который проходит в субботу в Московской области. Волонтерский корпус представляют почти 500 человек из 47 регионов России и даже из других стран, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы рады принимать в нашем родном и любимом Подмосковье музыкальный конкурс "Интервидение". На протяжении всего времени мы старались создать для делегаций стран-участниц максимально комфортные условия. В этом нам помогали наши волонтеры - встречали конкурсантов в аэропорту, занимались их размещением, старались оперативно решать возникающие вопросы, и, конечно, сегодня все они также работают на площадке. Наша команда занималась отбором добровольцев и их обучением. Причем это не только ребята из Московской области. Волонтерский корпус объединил представителей 47 регионов России, а также добровольцев из других стран", - сказал Воробьев, его слова привели в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор поблагодарил волонтеров, организаторов и представителей правоохранительного блока, обеспечивающего безопасность, за их работу. Также он пожелал удачи участникам "Интервидения".

В пресс-службе пресс-службы губернатора и правительства региона рассказали, что Московская область принимала активное участие в организации масштабного музыкального события в стране. В частности, Министерство информации и молодежной политики Подмосковья занималось формированием волонтерского корпуса "Интервидения". Из 2,5 тыс. активистов, которые подали заявки, выбрали 490 лучших. Все добровольцы прошли обучение, включая специализированную подготовку для тимлидеров и рекрутеров.