Представитель Китая на "Интервидении" хотел бы спеть вместе с Shaman

Певец Ван Си также назвал участника конкурса от России мощным и профессиональным артистом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Участник международного музыкального конкурса "Интервидение" от Китая, певец Ван Си хотел бы посотрудничать и спеть вместе с представителем на конкурсе от России заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым (Shaman).

"Я бы хотел выступить вместе с Shaman. Он мощный и профессиональный артист, у нас бы получился классный дуэт", - сказал он журналистам после своего выступления.

Певец также отметил, что хотел бы послушать выступление Shaman, но не может из-за пресс-подхода. "Сейчас я бы хотел посмотреть выступление Shaman, но я здесь даю интервью журналистам. Ничего страшного, я посмотрю потом в записи", - заключил он.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" проходит 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.

ТАСС - информационный партнер конкурса.