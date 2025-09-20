Дана Аль-Мир также отметила, что конкурс является творческой площадкой для обмена музыкальных культур

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Участники международного музыкального конкурса "Интервидение" могли бы отправиться в совместный тур по странам после проекта. Таким мнением с журналистами поделилась представительница Катара на конкурсе Дана Аль-Мир.

"Я общалась со всеми участниками и говорила, что мы должны работать вместе. Почему бы не исполнить общую песню и не сделать тур по странам после конкурса? Это станет прекрасной возможностью распространять нашу культуру - арабскую, российскую и другие", - сказала она.

Певица также отметила, что "Интервидение" является творческой площадкой для обмена музыкальных культур стран-участниц. "Я никогда не представляла себе, что буду выступать в России на таком конкурсе вместе с талантливыми артистами. Мне кажется, мы уже все выиграли, потому что познакомились и стали ближе друг к другу. Это настоящая культурная площадка обмена опытом и музыкой", - подчеркнула артистка.

Аль-Мир отметила, что планирует продолжить творческое сотрудничество и после конкурса. Она хотела бы записать совместный альбом с участниками из разных стран, а также исполнять композиции не только на арабском, но и на английском и испанском языках.

ТАСС - информационный партнер конкурса.