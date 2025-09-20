Ван Си также отметил, что публика прекрасно принимает каждое выступление участников, в том числе и его

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Выступление на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" представительницы Кубы Сулема Иглесиас Саласар отличается оптимизмом и яркостью образа. Об этом заявил журналистам участник от Китая Ван Си, отметив, что именно этот номер ему запомнился.

"Мне очень понравилось выступление под номером один, кубинка зарядила позитивом. Ее выступление было очень ярким и радостным. Я бы выделил его", - сказал он.

Артист также отметил, что публика прекрасно принимает каждое выступление участников, в том числе и его.

