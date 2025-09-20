Участник "Интервидения" от Таджикистана шокирован обращением Shaman к жюри

Певец также отметил, что уважает эту просьбу заслуженного артиста РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Обращение участника от России в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова (Shaman) с просьбой к жюри не оценивать его номер удивило представителя от Таджикистана Фарруха Хасанова.

"Я Ярослава хорошо знаю и очень сильно уважаю за то, что он такой яркий представитель России. И то, что он сделал сегодня на сцене, для всех нас, конечно, шок. Потому что мы не знали и не были готовы к такому повороту", - сказал он после своего выступления.

Артист также отметил, что уважает эту просьбу Shaman. "Это его выбор, мы должны уважать его выбор. Я просто желаю ему удачи и говорю спасибо за то, что он такой уникальный человек", - заключил Хасанов.

Ранее после исполнения своего номера на сцене "Интервидения" Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на конкурсе. "Гостеприимство - это неотъемлемая часть души народа России. И я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу уважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее мое выступление", - сказал артист.

