Певец из Таджикистана на "Интервидении" назвал публику РФ "мечтой каждого музыканта"

Фаррух Хасанов добавил, что намерен и дальше развивать творческое взаимодействие с российской аудиторией

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Публика на международном музыкальном конкурсе "Интервидение" поддерживает каждого участника во время их выступления и заряжает энергией. Об этом сообщил журналистам представитель от Таджикистана Фаррух Хасанов, отметив, что его выступление стало одним из самых волнительных и значимых моментов в карьере.

"Публика сумасшедшая, друзья. Я выступал во многих странах, но российская публика ни с чем не сравнима. Это настолько теплый и музыкальный народ, что мечта любого музыканта - найти здесь своих слушателей", - сказал он.

Артист также отметил, что выступать на сцене "Live арены" на самом конкурсе гораздо сложнее, чем на репетициях, однако благодаря поддержке зрителей все прошло удачно. "На сцене сегодня было в десять раз сложнее и ответственнее. Я просто хотел, чтобы мое выступление прозвучало на все сто, и надеюсь, зрители получили такие же эмоции, какие я испытал на сцене. Спасибо публике, они помогли, это невероятный заряд энергии и эмоций", - подчеркнул Хасанов.

По его словам, участие в "Интервидении" стало возможностью исполнить давнюю мечту и почувствовать настоящий культурный обмен. Артист добавил, что намерен и дальше развивать творческое взаимодействие с российской аудиторией.

