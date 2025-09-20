Певец Ярослав Дронов попросил судей не оценивать его выступление

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Участница "Интервидения" из Эфиопии Нетсанет Султан была удивлена просьбой Ярослава Дронова (Shaman) к жюри не оценивать его выступление на конкурсе. Об этом она сообщила журналистам, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС после своего выступления.

"Я была удивлена", - сказала исполнительница.

После исполнения своего номера на сцене "Интервидения" Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на конкурсе, отметив, что "гостеприимство - это неотъемлемая часть души народа России". По словам певца, он понимает, что по законам гостеприимства не имеет права претендовать на победу.