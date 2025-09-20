Жюри объявит победителя в ближайшие минуты

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Участники международного музыкального конкурса "Интервидение" завершили свои выступления, последним исполнил песню участник от Индии Раухан Малик, передает корреспондент ТАСС. Теперь профессиональное международное жюри конкурса перейдет к оценке выступлений участников, победитель станет известен в ближайшие минуты.

Выступления длились более трех часов. В начале мероприятия приветственное слово участникам направил президент РФ Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что представители более чем 20 государств выйдут на сцену с яркими и самобытными номерами для того, чтобы познакомить весь мир с современным музыкальным творчеством своих стран. "Культура, музыка не имеют границ. Сегодняшний праздник призван показать объединяющую силу искусства", - подчеркнул российский лидер.

На конкурсе выступили 22 страны-участницы. В ходе мероприятия стало известно, что представительница США певица Vassy не смогла принять участие в конкурсе из-за давления властей Австралии.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) - проводилось в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны, близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" проходит 20 сентября в Москве, Россию на конкурсе представляет заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.

ТАСС - информационный партнер конкурса.