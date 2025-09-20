Дуэт Denise & D-Lain подчеркнул, что атмосфера конкурса была особенная и яркая

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Атмосфера на московской сцене международного музыкального конкурса "Интервидения" особенная и яркая. Таким мнением с журналистами поделился дуэт Denise & D-Lain, представляющий Мадагаскар на конкурсе.

"Мы выступали на разных сценах, но эта сцена просто превосходна, восхитительна. Это что-то особенное. Поддержка публики очень мотивирует: сначала было сильное волнение, но, когда мы почувствовали энергичный и теплый прием, сразу успокоились и стали выступать свободнее", - сказала певица Denise.

Артисты подчеркнули, что на конкурсе впервые объединились в дуэт. "Обычно мы работаем сольно, но для нас большая честь и ответственность представить здесь, на "Интервидении", нашу страну и культуру", - отметил D-Lain.

Музыканты рассказали, что уже несколько дней находятся в Москве, знакомятся с городом и с удовольствием пробуют местные блюда. "Мы очень рады гостеприимству организаторов и публики. Это на самом деле дает силы и вдохновение", - добавили представители Мадагаскара.

Denise & D-Lain признались, что конкурс стал для них не только соревнованием, но и площадкой для культурного обмена. "Мы общаемся с артистами из разных стран, делимся опытом и даже думаем о будущих совместных проектах. Конечно, победа важна, но даже если ее не будет, мы все равно уже победили, потому что говорим на одном языке и обогащаем друг друга", - заключили артисты.

О конкурсе

"Интервидение" - песенный конкурс, существовавший в 1946-1993 годах при Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отделившегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе участвовали не только социалистические страны и страны близкие к СССР, но также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды и Португалия.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение". Возрожденное "Интервидение" проходит 20 сентября 2025 года в Москве, Россию на конкурсе представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран.

ТАСС - информационный партнер конкурса.